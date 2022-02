Quem é Izolda Cela, nome que se fortalece no PDT para suceder o governador Camilo Santana

A vice-governadora do Ceará deve assumir a gestão no início de abril, período no qual Camilo precisaria se desincompatibilizar da função para concorrer a uma vaga no Senado

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é a primeira mulher a assumir o cargo de vice-governadora do Ceará; função que exerce há quase oito anos, estando ao lado do governador Camilo Santana (PT) durante toda a gestão do petista. Além disso, é professora e psicóloga e destaca-se pela atuação próxima à área da Educação.



Na área acadêmica, é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) e graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Já na vida pública, fez parte da Secretaria de Educação de Sobral, onde atuou como secretária adjunta de Educação (2001-2003) e secretária de Educação (2004-2006). Sua atuação a levou a ocupar a Secretaria Estadual de Educação do Ceará entre 2007 e 2014, onde ganhou projeção que a levou a ser escolhida como vice-governadora.

Izolda assumiu o posto na primeira gestão do governador Camilo (2015-2018) e continua durante o segundo mandato (2019-2022). A vice-governadora exerce a coordenação do Pacto por um Ceará Pacífico (prevenção da violência) e acompanhamento de políticas sociais desenvolvidas pelo governo. Em 2015, ela tornou-se a primeira mulher a assumir o governo do Ceará. Foi de forma interina durante viagem de Camilo aos Estados Unidos.

Atualmente, ela é cotada como uma das pré-candidaturas do PDT à sucessão junto com outros três nomes. Izolda deve assumir o governo no início de abril, período em que Camilo precisará se desincompatibilizar da função para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Na última terça-feira, 15, ele confirmou a tendência de renunciar para concorrer ao Senado.

Nas últimas semanas, a coluna do jornalista Carlos Mazza, do O POVO, conversou com vários deputados estaduais e federais pedetistas. Boa parte deles já trata Izolda como um nome “natural” para a disputa pelo Palácio da Abolição nas eleições de 2022.

Dentre os pontos levantados pelos parlamentares estavam: a proximidade com Camilo, a ligação com a aclamada pauta da Educação e a perspectiva de que ela assumirá o governo nos próximos meses.

A definição, no entanto, só deve ocorrer, oficialmente, entre julho e agosto deste ano nas convenções partidárias. Além de Izolda, estão na disputa pela indicação do PDT o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o deputado federal e ex-secretário estadual, Mauro Filho.



