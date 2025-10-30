Deputado tentou atrair Ciro e compara União Brasil ao Flamengo

Danilo Forte revelou conhecer Ciro Gomes desde a adolescência de ambos / Crédito: Samuel Setubal

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) revelou ter tentado convencer o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) a se filiar ao União Brasil, em vez do PSDB. Segundo o deputado, ele chegou a brincar com o ex-ministro sobre a diferença de estrutura entre as legendas: "Você podendo jogar no Flamengo, você não vai jogar no Baraúnas", relatou. A declaração ocorreu durante a participação de Danilo no podcast As Cunhãs. Danilo relatou conhecer Ciro há quase 50 anos, mas contou que só recentemente os dois tiveram a oportunidade de conversar sobre política.

Mágoa e escolha pelo PSDB O parlamentar do União continua: "Foram duas horas de conversa. Ele, muito inteligente como todo mundo conhece, muito preparado e muito magoado. Ele tem, continua com aquela mágoa forte, tem uma mágoa muito grande do passado recente dele, na política nacional e na política local", destacou o parlamentar. Forte afirmou que Ciro enxergou uma "janela de oportunidade" para resgatar a relação com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o que teria sido um fator decisivo na escolha do ex-governador pelo retorno ao ninho tucano. "Eu até brinquei com ele, disse: 'Olha, você podendo jogar no Flamengo, você não vai jogar no Baraúnas'. O União Brasil é um partido grande, um partido que pode dar a estrutura que você precisa para alavancar uma candidatura", contou. Ainda de acordo com o deputado, Ciro respondeu que já havia iniciado uma conversa com Tasso sobre o retorno.