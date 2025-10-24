Guimarães sobre Ciro e bolsonaristas: 'Deve explicações ao Ceará'

O deputado federal José Guimarães afirmou que Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, "tem muito o que explicar" ao Ceará sobre a sua recente aproximação com bolsonaristas / Crédito: AURÉLIO ALVES

O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães (PT), afirmou que o ex-ministro Ciro Gomes “tem muito o que explicar” ao Ceará sobre a recente aproximação com setores bolsonaristas da política local, após a filiação ao PSDB. A declaração foi dada durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta sexta-feira, 24, em meio às discussões sobre o cenário político estadual e aos recentes movimentos da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) com vistas para a eleição de 2026. Guimarães minimizou o impacto de uma eventual candidatura de Ciro ao Governo do Ceará pela oposição.