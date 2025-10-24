Guimarães sobre Ciro e bolsonaristas: 'Deve explicações ao Ceará'

Guimarães diz que Ciro "deve explicações ao Ceará" após aliança com bolsonaristasPetista criticou a aliança de oposição no Estado e considerou que a unidade de grupos que disputaram no passado recente não tem identidade
O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães (PT), afirmou que o ex-ministro Ciro Gomes “tem muito o que explicar” ao Ceará sobre a recente aproximação com setores bolsonaristas da política local, após a filiação ao PSDB.
A declaração foi dada durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta sexta-feira, 24, em meio às discussões sobre o cenário político estadual e aos recentes movimentos da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) com vistas para a eleição de 2026. Guimarães minimizou o impacto de uma eventual candidatura de Ciro ao Governo do Ceará pela oposição.
O parlamentar avaliou que a aliança entre Ciro e o PSDB carece de coerência política. “O pessoal às vezes fica falando: ‘Ciro falou isso e aquilo’. Eu não me preocupo, porque quem deve explicações ao Ceará é ele, está aliado do Bolsonaro”, criticou.
E prosseguiu: "Quando chegar a campanha, como é que ficam os palanques? O Ciro vai fazer campanha com o Bolsonaro? Nós vamos fazer campanha com o Lula no Ceará. É uma aliança que me parece que a população vai perceber que ela não tem liga, ela não tem identidade porque passaram o tempo todo brigando. É o direito da oposição, mas eu encaro isso com naturalidade".
Leia mais
O petista projetou o cenário eleitoral: “Na minha percepção, tanto faz ser Ciro, tanto faz ser Roberto Cláudio, tanto faz ser quem quer que seja. Nós temos um projeto no Ceará e vamos mostrar bem isso para a população, que é o projeto que está sendo coordenado e comandado pelo governador Elmano de Freitas”, afirmou.
Segundo o deputado, a oposição no Ceará e no plano nacional está “sem rumo”. Ele acusou os opositores de priorizarem pautas contrárias aos interesses populares, citando a tentativa de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. “O projeto nacional deles era anistia, anistia, anistia. Não deu certo”, afirmou.
Guimarães também descartou qualquer especulação sobre um “plano B” na base governista para as eleições estaduais de 2026, reafirmando o nome de Elmano de Freitas como candidatura natural à reeleição.