Lupi lamenta forma com que Ciro deixou o PDT: 'Não me ligou'

Ciro Gomes e Carlos Lupi / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou ter ficado triste por não receber sequer um telefonema de Ciro Gomes quando o ex-governador do Ceará decidiu deixar o partido. “Não me ligou. Isso me deixou triste. A palavra é essa”, disse o ex-ministro da Previdência, em entrevista à revista Veja.