Lupi lamenta forma com que Ciro deixou o PDT: 'Não me ligou'

Lupi lamenta forma com que Ciro Gomes deixou o PDT: "Não me ligou. Isso me deixou triste"Presidente do PDT afirma não guardar mágoa, mas lamenta o silêncio de Ciro após tantos anos de convivência
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou ter ficado triste por não receber sequer um telefonema de Ciro Gomes quando o ex-governador do Ceará decidiu deixar o partido.
“Não me ligou. Isso me deixou triste. A palavra é essa”, disse o ex-ministro da Previdência, em entrevista à revista Veja.
Lupi destacou, porém, que não guarda ressentimentos, embora lamente a forma como se deu o rompimento após tantos anos de convivência.
"Eu não trabalho com mágoa, não trabalho com raiva, mas depois de tantos anos de convivência, não trocar uma palavrinha, não ligar? "Oh, tô indo para uma nova casa, para uma nova relação, queria te dizer tchau, mas muito obrigado, né?"", comentou.
Oportunidades na sigla
O pedetista lembrou que o PDT deu a Ciro Gomes a chance de disputar a Presidência da República em duas ocasiões.
“Foi uma casa que deu a oportunidade (a Ciro) de ser candidato a presidente duas vezes. O resultado pode ser positivo, pode ser negativo, mas que abrigou ele durante 15 anos. Não foram 15 dias. Então é triste, mas é da política e é da vida. Eu olho para a frente e vou seguir”, afirmou, ao comentar também o teor da nota enviada por Ciro ao partido. (A filiação, na verdade, foi de dez anos, de 2015 a 2025).
“É uma nota pedindo desligamento do partido, agradecendo esses anos de convivência, principalmente à militância. Mas que era uma opção dele, resumindo. Mas muito curta, três linhas, quatro linhas”, completou.
Após o desligamento do PDT, Ciro Gomes participou, na última semana, de sua refiliação ao PSDB, partido ao qual já pertenceu décadas atrás. De volta ao ninho tucano, o ex-ministro é cotado tanto para disputar novamente a Presidência quanto para tentar retornar ao Palácio da Abolição, liderando uma chapa oposicionista ao Governo do Ceará.