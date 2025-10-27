Iraguassú sobre Ciro:"Não reconheceu o que o PDT fez por ele"

O presidente do PDT em Fortaleza, Iraguassú Filho, comentou sobre a saída do ex-governador Ciro Gomes do partido / Crédito: FCO FONTENELE

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Fortaleza e secretário-executivo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Iraguassú Filho, considerou que Ciro Gomes (PSDB) não reconheceu o que a sigla fez por ele. O ex-governador deixou o partido na última semana e se filiou ao PSDB. Em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 27, o dirigente partidário afirmou que não consideraria Ciro “ingrato”, mas destacou que, pela forma como o ex-ministro saiu da legenda, diria que “não reconheceu o que o PDT fez por ele”.

Críticas de Ciro ao PDT Iraguassú Filho ainda comentou sobre as falas feitas por Ciro antes de deixar a sigla e criticou a aproximação do ex-ministro com nomes da direita. No início de outubro, por exemplo, o ex-pedetista afirmou que a sigla teria sido “vendida para o PT”. “Sobre a saída do Ciro, a gente lamenta, mas, infelizmente algumas das vezes, por alguma questão, ele acaba se exaltando, às vezes não tem uma inteligência emocional ou um equilíbrio, e falou essas questões sobre o PDT, mas, na verdade, quem mudou o rumo não foi o PDT. O PDT continua defendendo as bandeiras de centro-esquerda, defendendo a questão progressista, defendendo o que a gente sempre defendeu. E o Ciro disse que o candidato dele é o Pastor Alcides, do PL”. Desde o segundo turno das eleições municipais de 2024, Ciro Gomes se aproximou de políticos de oposição no Estado. Em evento de filiação ao PSDB na última quarta-feira, 22, o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (PL) e os deputados estaduais Alcides Fernandes (PL) e Dra. Silvana (PL) foram alguns dos nomes presentes no ato.

O presidente municipal do PDT lamentou a saída de Ciro, mas enfatizou que o partido é muito maior do que qualquer filiado. “O PDT continua com seu mesmo curso e a gente vai continuar o nosso trabalho. A gente lamenta a saída, mas entende que o partido é muito maior do que qualquer filiado seu, ainda que tenha sido candidato duas vezes a presidente da República pelo partido, que, aliás, foi muito bem respeitado, valorizado, foi disponibilizado condições, estrutura, mas agora o Ciro é passado para o PDT”, finalizou Iraguassú. Saída de Sarto Além de Ciro, o ex-prefeito José Sarto deixou o PDT e se filiou à sigla tucana, assumindo a presidência do PSDB em Fortaleza. Em vídeo publicado nas redes sociais antes da filiação, Sarto criticou os atuais rumos do partido, afirmando que a sigla “aceitou o papel de puxadinho do PT”.