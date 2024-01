Entenda a confusão envolvendo o diretório do PDT no Ceará que chega a um fim

Imbróglio no diretório cearense do partido se arrastou por meses, com direito a briga, gritaria e reviravoltas na Justiça

Com a oficialização, pela Justiça Eleitoral, da nova Comissão Provisória do PDT no Ceará, está em vias de se encerrar um capítulo turbulento da sigla trabalhista no Estado. No ano passado, o PDT foi palco de um racha interno, seguido de intensa disputa entre alas divergentes que colocou em lados opostos os irmãos Ciro e Cid Gomes, personagens com grande relevância na história política recente do Ceará e também do PDT.



De um lado, o grupo de aliados do senador Cid Gomes, com prefeitos, a maioria dos deputados estaduais e parte dos deputados federais do partido defendia a aproximação com a gestão do governador Elmano de Freitas (PT), num aceno favorável à manutenção da aliança estadual entre PT e PDT que havia sido rompida nas eleições de 2022, na esteira de divergências na escolha do candidato que representaria o grupo governista.

Do outro lado, nomes próximos ao ex-ministro Ciro Gomes e da direção nacional pedetista, liderada interinamente pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE). Este grupo entende que o partido deveria ficar na oposição à gestão Elmano e manter o afastamento registrado em 2022, quando o PDT disputou e perdeu a eleição para governador. Essa ala conta ainda com nomes de peso no cenário local, como o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o atual gestor José Sarto; além de três deputados estaduais na Assembleia.