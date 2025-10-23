Ciro no PSDB domina sessão na Alece e provoca embates

Deputado De Assis Diniz (PT) teceu duras críticas ao ex-governador Ciro Gomes / Crédito: Paulo Rocha/Alece

Um dia após a cerimônia que marcou o retorno de Ciro Gomes ao PSDB — evento que reuniu praticamente toda a oposição no Ceará —, o tema dominou os debates na Assembleia Legislativa (Alece) nesta quinta-feira, 23. A repercussão da filiação do ex-ministro provocou discursos inflamados, troca de acusações e até a interrupção momentânea da sessão plenária. Durante boa parte da manhã, governistas e oposição se revezaram na tribuna em falas centradas no ex-governador. Houve confrontos verbais, defesas apaixonadas e metáforas inusitadas, refletindo o novo rearranjo político no Estado.

Base critica Ciro e aproximação com bolsonarismo O primeiro a citar Ciro na tribuna foi Léo Suricate (Psol), que criticou nomes apontados como pré-candidatos ao Senado, inclusive alguns da base, como Júnior Mano (PSB). A fala gerou o primeiro bate-boca da sessão, envolvendo De Assis Diniz (PT), Lucinildo Frota (PDT) e Cláudio Pinho (PDT), o que levou à suspensão temporária dos trabalhos. Após a retomada, De Assis Diniz fez duros ataques ao ex-ministro. O petista acusou Ciro Gomes de ter tido apenas "três empregos nas últimas três décadas, todos fracassados". "Foi o deputado mais votado da história do Ceará, mas também foi quem mais faltou, não apresentou um projeto sequer. Foi secretário de Saúde e não fez nada que prestasse no cargo. Lula deu um emprego a ele (de ministro), e também foi um fracasso". O parlamentar questionou ainda as fontes de renda de Ciro, disse que o ex-governador traiu diversos aliados ao longo dos anos e afirmou que fará o mesmo com os atuais parceiros da oposição. Ele também lembrou críticas anteriores do pedetista a André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil).

“Ontem ele (André Fernandes) foi ungido pelo Espírito Santo e foi perdoado, chamado de ‘jovem talento’. A Bíblia diz que ‘a montanha pariu um rato’ e esse rato é Ciro Gomes. Já traiu a todos e vai trair inclusive esses que agora se juntam”, disparou. Em coletiva, Diniz disse ainda que todo o rancor que Ciro tem contra o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), “não passa de inveja pelo crescimento e a popularidade” do petista. Ele também defendeu a indicação da ex-primeira-dama Onélia Santana ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), lembrando que Ciro não questionou a nomeação da então esposa, Patrícia Saboya, ao mesmo cargo. “Nada contra Patrícia, que é uma espetacular conselheira, mas é que temos que ter coerência. Ambas têm currículo para merecer as indicações”, explicou.

Oposição reage e defende Ciro Deputado Cláudio Pinho (PDT) disse que base do governo está com medo de Ciro Crédito: Paulo Rocha/Alece O pedetista Cláudio Pinho também subiu à tribuna, mas para defender Ciro e ironizar os governistas que o chamaram de “defunto político” em atividade. “Um defunto não pode estar pautando o Legislativo, Executivo e a imprensa. Onde o povo vê o desespero por parte dos governistas, vê a esperança por parte do povo do Ceará”, afirmou. Pinho repetiu o discurso de Ciro ao lembrar José Alencar (PL), como vice de Lula (PT) no início do século, para defender a aliança com o partido no Ceará. Ele também lembrou ataques antigos feitos ao presidente pelo hoje secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, a quem chamou de “guru do governo”.