Quem é Cláudio Castro, governador que autorizou operação no RJ

Castro é atual governador do RJ, mas já atuou como vereador e nos bastidores das casas legislativas do Rio de Janeiro. / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O nome do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), voltou a ganhar as manchetes nacionais após a megaoperação policial no estado, a partir da ação das polícias Militar e Civil contra o Comando Vermelho na última terça-feira, 28. Com mais de 120 mortos, entre agentes e criminosos, o episódio fez com que o governador viesse ao centro dos debates político no País. O número de mortes ainda é conflitante e pode ser atualizado. Mas a trajetória pessoal e política de Castro passa por diversas fases, tendo o atual governador atuado como advogado, cantor gospel e vereador, anteriormente.



Início da trajetória política Nascido em 29 de março de 1979, em Santos (SP), Cláudio Bomfim de Castro e Silva mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, onde cresceu e se formou em Direito. Antes de ingressar plenamente na política, ele esteve ligado ao meio religioso, como cantor e músico católico, participando de ministérios de música e eventos em paróquias cariocas. A vivência nesse segmento ajudou a construir uma identidade de “homem de fé” e foi base para conexões políticas futuras em círculos conservadores.

A inserção formal no campo da política se deu em 2004, quando Castro assumiu o cargo de chefe de gabinete do então vereador Márcio Pacheco.