Cearenses chefes de facção estão entre mortos durante operação policial do Rio de Janeiro

￼POLICIAIS na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha favela, no Rio de Janeiro, durante operação policial / Crédito: Mauro Pimentel/AFP

Cearenses chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estão entre os 64 mortos durante a operação policial Contenção, registrada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28. A informação foi confirmada pelo O POVO com uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No começo da manhã desta terça-feira, as Polícias Militar e a Civil deflagraram a operação, que é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, nos Complexos da Penha e do Alemão. Além do relato de mortos, mais de 100 pessoas foram presas.