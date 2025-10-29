Quem são os cearenses chefes de facção mortos em operação no RJ

A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Pelo menos quatro cearenses chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estariam entre os mais de 100 mortos durante a operação denominada Contenção, no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28. Há ainda a confirmação de que alvos do Ceará também estão entre os presos. A ofensiva da Polícia Militar e da Polícia Civil é considerada a mais letal da história do Rio.