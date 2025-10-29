Cláudio Castro chama megaoperação no Rio de "sucesso" e volta a provocar governo federal

Policiais militares patrulham durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025. / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29, o governador Cláudio Castro (PL-RJ) fez um balanço da megaoperação policial que se tornou a mais letal da história do Rio de Janeiro, com mais de 120 mortos. O governador classificou a ação como um “sucesso” e voltou a provocar o governo federal, cobrando maior integração e apoio no combate ao crime organizado. “Nós temos a convicção de que temos condições totais de vencer batalhas, mas, sozinhos, não temos condições de vencer essa guerra. Essa guerra é uma guerra contra o estado paralelo, que a cada dia vem se demonstrando mais forte, com um poder bélico maior, com mais poderio financeiro”, declarou Castro.

Divergência nos números de mortos O balanço oficial divulgado pelo governo do Rio aponta 58 mortos, sendo quatro policiais e 54 suspeitos. Porém, na terça, o governo havia informado 64 mortes, número que foi alterado na manhã seguinte sem explicação. Já no início da tarde desta quarta, a cúpula da segurança pública atualizou os dados novamente: quatro policiais e 115 suspeitos mortos. A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis

Embate com o governo federal

Durante a coletiva, Cláudio Castro proibiu seus secretários de se envolverem em “batalhas políticas” e de darem declarações que não sejam “pró-segurança pública”. O governador fez um apelo para que outras autoridades só intervenham de forma construtiva.

“Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar — seja governador, ministro ou autoridade — é bem-vindo. Os outros que quiserem fazer confusão, nosso recado é: ou soma ou suma”, afirmou. Castro voltou a cobrar apoio da União, alegando que o Rio “não pode vencer essa guerra sozinho” e que a operação pode marcar “o início de um grande processo no Brasil”. A polêmica com o governo federal começou na terça-feira, quando o governador afirmou que o Estado tem recebido pouco suporte financeiro e logístico em ações de combate ao crime organizado.