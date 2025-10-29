Operação no RJ: Governador diz que "não vai chorar" por ajuda

A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou na manhã desta quarta-feira, 29, que o governo do Estado "não vai ficar chorando por ajuda do governo federal no combate ao crime. Em coletiva no Palácio Guanabara, um dia após a megaoperação contra integrantes do Comando Vermelho, o chefe do Executivo fluminense disse que "quem quiser somar com o Rio no combate a criminalidade é bem-vindo". Os outros, que "sumam". "Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro ou qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento no combate a criminalidade é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, a nosso único recado é: suma. Ou soma ou suma", afirmou o governador.

A megaoperação realizada na última terça-feira, 28, abriu uma nova frente de crise política entre o governo estadual, do PL, e a gestão do presidente Lula (PT). Na terça-feira, Castro afirmou que o Estado enfrenta o crime organizado "sozinho", uma vez que as forças federais, segundo ele, não o ajudam. O Ministério da Justiça, no entanto, rebateu a informação, alegando que atendeu todas as solicitações para atuação da Força Nacional no Estado. O governador disse que o Estado não teve auxílio de forças federais na megaoperação. Mas também disse que o governo estadual não pediu ajuda à União "desta vez", porque já houve três negativas de ajuda anteriormente.