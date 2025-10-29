PMCE se solidariza com policiais mortos durante operação no Rio

Publicação feita pela PM do Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou, em perfil nas redes sociais, uma nota de pesar pelas mortes de policiais militares e civis no Rio de Janeiro, durante uma megaoperação contra o crime organizado realizada na última terça-feira, 28. Em publicação no Instagram, a corporação manifestou: "Que jamais nos falte memória, respeito e gratidão àqueles que partiram em defesa da paz. Nossas condolências aos familiares e irmãos de farda".

Confira na íntegra a nota publicada: "A Polícia Militar do Ceará manifesta profundo pesar pelas mortes de policiais militares e civis no Estado do Rio de Janeiro. Homens e mulheres que dedicaram suas vidas à proteção da sociedade, e que hoje nos lembram, com sacrifício, o real significado de servir. Que jamais nos falte memória, respeito e gratidão àqueles que partiram em defesa da paz. Nossas condolências aos familiares e irmãos de farda". Arte contida na publicação da PMCE Crédito: Reprodução/Instagram Manifestações em outros estados

As Polícias Militares de outros estados brasileiros também publicaram, no feed do Instagram, notas de solidariedade acerca do caso. Duas delas são de estados governadores pelo Partido dos Trabalhadores (PT), assim como o Ceará. Houve publicação dos estados da Bahia (governo do PT), Piauí (gestão do PT) e Rondônia (governo do União Brasil).