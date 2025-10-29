PMCE se solidariza com policiais mortos durante operação no Rio

PM do Ceará manifesta solidariedade a policiais mortos em megaoperação no Rio de JaneiroMesmo com estados sendo governadores por partidos ideologicamente distantes, PT e PL, corporação cearense publicou nota de pesar
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou, em perfil nas redes sociais, uma nota de pesar pelas mortes de policiais militares e civis no Rio de Janeiro, durante uma megaoperação contra o crime organizado realizada na última terça-feira, 28.
Em publicação no Instagram, a corporação manifestou: "Que jamais nos falte memória, respeito e gratidão àqueles que partiram em defesa da paz. Nossas condolências aos familiares e irmãos de farda".
Confira na íntegra a nota publicada:
"A Polícia Militar do Ceará manifesta profundo pesar pelas mortes de policiais militares e civis no Estado do Rio de Janeiro. Homens e mulheres que dedicaram suas vidas à proteção da sociedade, e que hoje nos lembram, com sacrifício, o real significado de servir. Que jamais nos falte memória, respeito e gratidão àqueles que partiram em defesa da paz. Nossas condolências aos familiares e irmãos de farda".
Manifestações em outros estados
As Polícias Militares de outros estados brasileiros também publicaram, no feed do Instagram, notas de solidariedade acerca do caso. Duas delas são de estados governadores pelo Partido dos Trabalhadores (PT), assim como o Ceará.
Houve publicação dos estados da Bahia (governo do PT), Piauí (gestão do PT) e Rondônia (governo do União Brasil).
Não houve manifestação alguma dentre corporações de estados que têm governos ideologicamente mais próximos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). É o caso de Paraná (Ratinho Júnior, do PSD) e São Paulo (Tarcísio de Freitas, do Republicanos).
Algumas corporações da PM de outros estados brasileiros manifestaram-se através dos stories (publicações temporárias) do Instagram. A PM de Goiás, estado governado por Ronaldo Caiado (União Brasil), publicou uma nota de pesar pelos policiais mortos. A nota foi publicada no site da corporação e postada nos stories.
Também publicaram peças as PMs dos estados de Alagoas (governado pelo MDB), Mato Grosso (governador do União Brasil), Tocantins (gestão do PSD) e Paraíba (governo do PSB), além da página do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio Grande do Sul, estado governador pelo PSD.