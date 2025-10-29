Cláudio Castro conseguiu arrumar o seu Carandiru: diz coronel

Mulheres choram junto do corpo de homem morto, na praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de Segurança Pública, qualificou como "trágica, cruel, banho de sangue" a megaoperação policial do Rio de Janeiro contra membros da facção criminosa Comando Vermelho. "Precisamos usar um pouco mais de cabeça. Quando a gente fala que é preciso mais inteligência, é porque é burrice usar força bruta para tentar enfrentar o crime agravado, ainda que seja necessário eventualmente", disse em entrevista ao programa O POVO no Rádio, aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, na rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 29.

O coronel destacou que os efeitos se estenderam para outros locais da Zona Norte do Rio de Janeiro. Cerca de 50 escolas foram fechadas, 200 linhas de ônibus suspensas e 30 vias foram afetadas. Para ele, houve incompetência no planejamento, já que a operação não previu estratégias e nem as possíveis consequências. "O que nós estamos vendo é a repetição de centenas e centenas de operações que não resolvem problema nenhum, porque não há um sistema preventivo efetivo de reconquista de territórios na região metropolitana do Rio de Janeiro", declara o que seria, então, uma outra estratégia. A relação da segurança do Rio de Janeiro com o Governo Federal Questionado sobre a eficácia da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que busca coordenar as ações policiais entre União e estados, o coronel José Vicente afirma que não vê utilidade na adoção, pois não há um plano nacional para segurança pública no Brasil, segundo ele.

"Ela não consegue entregar estratégias de reocupação de territórios que foram ocupados por variados tipos de grupos criminosos pelo desleixo, pela incompetência das estruturas policiais locais, no caso específico estamos falando do Rio de Janeiro, mas também acontece aí no Ceará", afirma. Ele também argumenta que agravar as punições não mudaria muita coisa pois, mesmo com a pena de 20 anos de prisão para homicídio, os crimes seguem sendo cometidos. Estratégias reais para resolver o problema "A questão do crime organizado, ele é impactante, ele corrompe severamente forças policiais, inquietações internacionais, dada a presença de facções internacionais se aliando às facções nacionais. E para isso nós precisamos de uma alta coordenação de âmbito federal com os estados e ministérios públicos", defende.