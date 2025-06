Se houve vazamento, foi do CE, diz Cláudio Castro sobre ação na Rocinha; SSPDS rebate

Pasta disse lamentar declaração do governador do Rio de Janeiro, "que carece de qualquer embasamento". Operação tinha como intuito prender 29 foragidos cearenses

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) repudiou uma declaração do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que afirmou que, se houve vazamento de informações na operação deflagrada na favela da Rocinha no último sábado, 31, essa disseminação indevida partiu da Polícia do Ceará.



"Questão de vazamento ou não... Essa é uma operação do Ceará. Se houve, com certeza, foi do pessoal da Polícia de lá. Daqui, a gente tem a tranquilidade de ter nossos dados muito bem compartimentados”, afirmou Castro na manhã desta quinta-feira, 5, à imprensa fluminense.