Operação no Rio provoca nova crise entre Lula e governador

A megaoperação policial deflagrada nesta terça-feira, 28, nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, rapidamente deixou de ser apenas uma ação de segurança pública para se transformar em um novo foco de tensão política entre o governador Cláudio Castro (PL) e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ação, parte da Operação Contenção contra o avanço do Comando Vermelho (CV) em 26 comunidades da Zona Norte, resultou até o início da tarde na prisão de mais de 80 pessoas e na morte de mais de 60 indivíduos, incluindo policiais. Em retaliação, criminosos incendiaram barricadas e lançaram drones com explosivos, elevando o nível de alerta na cidade.

"O Rio está sozinho", diz Castro Ao comentar a ofensiva — que classificou como "a maior da história do Rio" desde 2010 —, Cláudio Castro acusou o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF) de deixarem o estado "sozinho" no enfrentamento ao crime organizado. Segundo o governador, o Planalto negou três pedidos de apoio, incluindo o empréstimo de blindados, e apresentou "uma justificativa diferente a cada dia" para a recusa. Ele afirmou que um dos pedidos foi barrado sob o argumento de que a cessão dos veículos exigiria a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), medida que Lula se opõe. "O Rio de Janeiro não é responsável por fabricar armas nem drogas. O que está ao nosso alcance estamos fazendo. Isso não é briga política, é um pedido de ajuda", disse Castro, ao lado do secretário de Segurança, Victor Santos, que confirmou que toda a logística da operação foi realizada pelo próprio estado, sem apoio federal.

Planalto rebate

Auxiliares do presidente Lula reagiram às declarações com irritação. Integrantes do governo federal interpretaram que o governador tenta transferir sua responsabilidade pela crise da segurança no estado para a União e criticaram a falta de comunicação prévia sobre a operação. Fontes do Planalto explicaram ainda que não houve solicitação formal de blindados ao Exército, e que o uso desses equipamentos só poderia ocorrer em caso de GLO. Uma fonte militar criticou a hipótese de ceder blindados “sem saber o que será feito com eles”. Lula mantém sua posição contrária ao uso das Forças Armadas em ações diretas contra o crime organizado, sustentando que “o Exército não deve subir morros”. Ainda assim, auxiliares destacam que o governo não se opõe à cooperação em operações conjuntas planejadas entre União e estados.

Governo reage e lista ações no Rio No início da tarde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou nota em que rebateu as críticas de Castro e listou uma série de ações federais em apoio ao Rio de Janeiro. Segundo o texto, a Força Nacional de Segurança Pública atua de forma permanente no estado desde outubro de 2023, com autorização válida até dezembro de 2025 — e todos os pedidos de renovação feitos pelo governo foram atendidos. O MJSP também destacou que, apenas em 2025, a Polícia Federal realizou 178 operações no estado, das quais 24 voltadas ao tráfico de drogas e armas, resultando em 210 prisões, dez toneladas de drogas e 190 armas apreendidas, incluindo 17 fuzis.

Entre as operações citadas estão a Forja, que desmantelou uma fábrica de fuzis do Comando Vermelho, e a Buzz Bomb e Libertatis, que prenderam operadores de drones usados por facções. A Polícia Rodoviária Federal, segundo a nota, também mantém operações contínuas no Rio, com a recuperação de mais de 3 mil veículos e apreensão de 29 toneladas de maconha, 3,9 toneladas de cocaína e 72 fuzis desde 2023. O governo federal ainda mencionou investimentos de mais de R$ 430 milhões em segurança e sistema penitenciário desde 2019, ressaltando que boa parte dos recursos permanece disponível, sem execução pelo estado.