Após operação mais letal, CPI do crime organizado será instalada

Após operação mais letal da história do Rio, Alcolumbre anuncia CPI do crime organizado

A instalação da comissão deve ocorrer na próxima terça-feira, após operação policial deixar mais de 130 mortos e chocar o país
Wilnan Custódio
Wilnan Custódio
Diante da pressão da opinião pública, a megaoperação da Polícia Militar do Rio de Janeiro que resultou em mais de 130 mortos, na última terça-feira, 28, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar o crime organizado.

Em postagens nas redes sociais, Alcolumbre disse que a CPI deve ser instalada na próxima terça-feira, 4, em acordo feito com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Apesar de ser ex-delegado da Polícia Civil, Vieira é visto como um parlamentar moderado entre os colegas.

“Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado para a próxima terça-feira, 4, em entendimento com o senador Alessandro Vieira. A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, escreveu Alcolumbre.

A operação militar deixou mais de 130 mortos, incluindo policiais, em meio a um combate intenso entre criminosos e as forças de segurança do Rio de Janeiro. Imagens de corpos acumulados e veículos em chamas lembravam um cenário de guerra.

A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis
A pedido dos familiares, os corpos de mortos durante operação policial no Rio de Janeiro foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis Crédito: FABIO PORCIUNCULA / AFP
Operação foi a mais letal do RJ 

A megaoperação policial deflagrada nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, entrou para a história como a mais letal já registrada no estado. A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar e tinha como alvo o Comando Vermelho, facção criminosa que domina parte das comunidades cariocas.

O governo estadual afirmou que a ofensiva visava cumprir mandados de prisão contra lideranças do tráfico e desmantelar pontos de armazenamento de armas e drogas.

O saldo, porém, ultrapassou qualquer operação anterior: até a manhã desta quarta-feira, 29, o número de mortos já chegava a 119 pessoas, segundo dados oficiais, podendo superar 130 conforme relatos de moradores que encontraram dezenas de corpos em áreas de mata.

Entre as vítimas confirmadas estão quatro policiais. A operação também resultou em dezenas de prisões e na apreensão de mais de 90 fuzis e meia tonelada de entorpecentes.

Na manhã desta quarta-feira, 29, imagens chocaram o Brasil e o mundo, com dezenas de corpos deitados em lonas, numa via do Complexo da Penha, revelando a dimensão da tragédia.

Fotos e vídeos viralizaram nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da comunidade internacional, levantando questionamentos sobre a proporção e os métodos da ação policial.

Organizações de direitos humanos classificaram o episódio como um “massacre” e pediram investigações independentes para apurar possíveis abusos e mortes de civis.

