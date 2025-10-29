Após operação mais letal, CPI do crime organizado será instalada

Após operação mais letal da história do Rio, Alcolumbre anuncia CPI do crime organizadoA instalação da comissão deve ocorrer na próxima terça-feira, após operação policial deixar mais de 130 mortos e chocar o país
Diante da pressão da opinião pública, a megaoperação da Polícia Militar do Rio de Janeiro que resultou em mais de 130 mortos, na última terça-feira, 28, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar o crime organizado.
Em postagens nas redes sociais, Alcolumbre disse que a CPI deve ser instalada na próxima terça-feira, 4, em acordo feito com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Apesar de ser ex-delegado da Polícia Civil, Vieira é visto como um parlamentar moderado entre os colegas.
“Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado para a próxima terça-feira, 4, em entendimento com o senador Alessandro Vieira. A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, escreveu Alcolumbre.
A operação militar deixou mais de 130 mortos, incluindo policiais, em meio a um combate intenso entre criminosos e as forças de segurança do Rio de Janeiro. Imagens de corpos acumulados e veículos em chamas lembravam um cenário de guerra.
Operação foi a mais letal do RJ
A megaoperação policial deflagrada nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, entrou para a história como a mais letal já registrada no estado. A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar e tinha como alvo o Comando Vermelho, facção criminosa que domina parte das comunidades cariocas.
O governo estadual afirmou que a ofensiva visava cumprir mandados de prisão contra lideranças do tráfico e desmantelar pontos de armazenamento de armas e drogas.
O saldo, porém, ultrapassou qualquer operação anterior: até a manhã desta quarta-feira, 29, o número de mortos já chegava a 119 pessoas, segundo dados oficiais, podendo superar 130 conforme relatos de moradores que encontraram dezenas de corpos em áreas de mata.
Entre as vítimas confirmadas estão quatro policiais. A operação também resultou em dezenas de prisões e na apreensão de mais de 90 fuzis e meia tonelada de entorpecentes.
Na manhã desta quarta-feira, 29, imagens chocaram o Brasil e o mundo, com dezenas de corpos deitados em lonas, numa via do Complexo da Penha, revelando a dimensão da tragédia.
Fotos e vídeos viralizaram nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da comunidade internacional, levantando questionamentos sobre a proporção e os métodos da ação policial.
Organizações de direitos humanos classificaram o episódio como um “massacre” e pediram investigações independentes para apurar possíveis abusos e mortes de civis.