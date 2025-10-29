Após operação mais letal, CPI do crime organizado será instalada

Davi Alcolumbre, presidente do Senado / Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

Diante da pressão da opinião pública, a megaoperação da Polícia Militar do Rio de Janeiro que resultou em mais de 130 mortos, na última terça-feira, 28, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar o crime organizado. Em postagens nas redes sociais, Alcolumbre disse que a CPI deve ser instalada na próxima terça-feira, 4, em acordo feito com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Apesar de ser ex-delegado da Polícia Civil, Vieira é visto como um parlamentar moderado entre os colegas.

O governo estadual afirmou que a ofensiva visava cumprir mandados de prisão contra lideranças do tráfico e desmantelar pontos de armazenamento de armas e drogas.

O saldo, porém, ultrapassou qualquer operação anterior: até a manhã desta quarta-feira, 29, o número de mortos já chegava a 119 pessoas, segundo dados oficiais, podendo superar 130 conforme relatos de moradores que encontraram dezenas de corpos em áreas de mata. Entre as vítimas confirmadas estão quatro policiais. A operação também resultou em dezenas de prisões e na apreensão de mais de 90 fuzis e meia tonelada de entorpecentes.

