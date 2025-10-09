CE: pré-candidatos ao Senado pela base votaram contra o governo

Os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) estão entre os oito cearenses que votaram pela derrubada da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara / Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados/Mario Agra/Câmara dos Deputados

Dois nomes cotados para a disputa ao Senado Federal no Ceará pela chapa majoritária foram favoráveis à retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 8. Os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União), possíveis candidatos em 2026, estão entre os oito nomes da bancada cearense que votaram pela derrubada do projeto da pauta. Originalmente redigida pelo governo federal, a Medida Provisória 1303/2025 estabelecia novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. Ao todo, foram 251 votos a favor e 193 contrários à medida.

Pelas redes sociais, Moses compartilhou um vídeo publicado na página oficial do União Brasil. Na postagem, o deputado Pedro Lucas, líder do partido na Câmara, afirma que a bancada decidiu que se posicionaria de forma contrária em "todas as votações sobre aumento de imposto". “A bancada do União Brasil na Câmara fechou questão contra a MP 1303. Sua grande maioria de deputados aprovou o fechamento de questão de acordo com a proposta feita pela executiva nacional do nosso partido”, diz Pedro Lucas no vídeo compartilhado por Moses. O POVO entrou em contato com os dois parlamentares por mensagem e por telefone na tarde desta quinta-feira, 9, porém não teve resposta até esta publicação. A matéria será atualizada quando a demanda seja respondida. O espaço segue aberto.

Disputa para o Senado “Apadrinhado” pelo senador Cid Gomes (PSB), que já indicou não ter desejo de tentar a reeleição em 2026, o deputado federal Júnior Mano é um dos nomes reforçados para a disputa majoritária ao Senado pelo PSB. Em ato de filiação de sete prefeitos cearenses ao partido na última sexta-feira, 3, incluindo a prefeita de Nova Russas e esposa do parlamentar, Giordanna Mano, a pré-candidatura do deputado federal foi bastante mencionada no local. Júnior Mano foi expulso do PL em 2024 por apoiar a candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. Na época, o petista disputava o segundo turno contra o deputado federal André Fernandes (PL). Em dezembro, Mano anunciou a filiação ao PSB e posou em foto ao lado do senador Cid Gomes e do prefeito do Recife, João Campos, presidente nacional do partido.