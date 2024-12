Após expulsão do PL, Júnior Mano anuncia filiação no PSB ao lado de Cid e João Campos

Ao lado de Cid e João Campos, Júnior Mano publicou foto anunciando filiação ao PSB / Crédito: Reprodução/Instagram João Campos

O deputado federal Júnior Mano anunciou, nesta quinta-feira, 26, sua filiação ao PSB, após ser expulso do PL em meados de outubro, quando apoiou e trabalhou na campanha de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Na época, o petista concorria contra André Fernandes (PL), filiado ao partido que o parlamentar também fazia parte. No registro, Júnior Mano posou ao lado do senador Cid Gomes e do prefeito do Recife, João Campos, ambos nomes influentes dentro do PSB. "Dando as boas-vindas a Júnior Mano, que ingressa no PSB, reforçando a nossa bancada na Câmara Federal. Obrigado ao amigo Cid Gomes, que tem trabalhado muito pelo fortalecimento do nosso partido no Ceará e no Brasil", escreveu o prefeito nas redes sociais.

Enquanto filiado ao PL, Júnior Mano participou de ato com 41 prefeitos aliados de Evandro, poucos dias antes do segundo turno da eleição, para engajamento na campanha do petista. No encontro estavam o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido). De acordo com Júnior Mano, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ligou para o presidente estadual da sigla no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, e exigiu a expulsão dele do PL. Apesar de afirmar que tinha "respeito e lealdade" ao partido, o deputado explicou que decidiu apoiar a candidatura de Evandro Leitão por acreditar que ele representava "o melhor por Fortaleza".

O deputado federal afirmou que votou em Bolsonaro em 2022, mas ponderou que "quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão". Após o anúncio da expulsão de Júnior Mano, na época, Carmelo disse que viu a reunião, do deputado com prefeitos em favor de Evandro, como um movimento "organizado" do grupo de Acilon Gonçalves. Ele também disse que não "imaginava" um posição tão evidente de apoio de um membro do PL ao candidato Evandro Leitão e que o ato gera "constrangimento" para outros filiados. Não é o primeiro deputado do PL a aderir ao governismo Antes de Júnior Mano, Yury do Paredão, deputado federal, também foi expulso do PL em 2023 após se aproximar do governismo. O parlamentar posou ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez o "L" com a mão durante lançamento do sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco ao lado de ministros.