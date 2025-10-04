PSB filia 7 prefeitos e chega a quase 40% das gestões no Ceará

￼PSB ampliou vantagem no número de prefeituras no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

O PSB ampliou o número de prefeituras no Ceará, chegando à chefia de 72 municípios. A expansão foi celebrada nesta sexta-feira, 3, em ato de filiação realizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade é berço político do ex-prefeito Acilon Gonçalves, um dos políticos que migraram para legenda. Ele levou aliados para o partido, ampliando a força da legenda no Estado. Além de Acilon, filiaram-se ao PSB o filho dele, Bruno Gonçalves, que é prefeito de Aquiraz; e o atual chefe do Executivo do Eusébio, Dr. Júnior, onde Acilon foi por anos prefeito. O evento, por sua vez, contou com a presença dos líderes partidários como o senador Cid Gomes, Eudoro Santana, presidente do PSB no Ceará, e João Campos, prefeito de Recife e presidente nacional da legenda.

Cid Gomes ponderou, em entrevista coletiva, que o partido "não quer crescer a qualquer custo". "São pessoas que já tinham relações conosco e que, por uma série de fatores, não estavam no PSB nas eleições municipais. Nós achamos conveniente, no momento em que o Acilon se filia, trazer também algumas lideranças. Como regra, quase todos esses que estão aqui votam com o Acilon para deputado federal”, explicou. Na oportunidade, Cid voltou a defender o deputado federal Júnior Mano como candidato ao Senado pela base governista. “As chapas vão ser confirmadas em agosto do ano que vem. O que eu digo sempre é que o Júnior Mano é o nome que eu defendo pelo PSB para compor a chapa majoritária”, reforçou. Já o presidente estadual, Eudoro Santana, ressaltou os planos da legenda frente à disputa eleitoral de 2026. "O partido se prepara para uma eleição importante do próximo ano para elegermos uma grande bancada federal. Certamente, o Acilon será candidato a deputado federal. Nós teremos que eleger uma grande bancada estadual e vamos reeleger o nosso governador Elmano de Freitas, que vai ser apoiado pelo Partido Socialista Brasileiro".