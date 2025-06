Eunício é prioridade do MDB do Ceará para o Senado em 2026, diz Danniel Oliveira

"Com essa decisão partidária de priorizar alguns estados e aqueles que podem claramente ter a condição de se eleger, como é o caso aqui do deputado Eunício, é natural de que o nosso partido, por essa decisão nacional, como também de um sentimento completamente majoritário dentro do partido a nível estadual, de que a nossa prioridade é lançar o deputado ao Senado Federal. Mas tudo isso é uma construção", disse.

O deputado Danniel Oliveira afirmou ao O POVO nesta sexta-feira, 27, que a pré-candidatura do hoje deputado federal Eunício Oliveira ao Senado é uma "prioridade" do MDB Ceará que obedece a um entedimento nacional .

Ao elencar o governador Elmano de Freitas (PT) na disputa pela reeleição e a vaga do senador Cid Gomes (PSB) pleiteada por Júnior Mano, ambos do PSB, Danniel ressaltou a segunda vaga do Senado e o diálogo com aliados.

A declaração de Danniel foi dada após participar de evento organizado pelo MDB e pela Fundação Ulysses Guimarães (FUG) no Auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), iniciativa que faz parte do projeto “O Brasil Precisa Pensar o Brasil”.

Entre meio às articulações, o Danniel também destacou o papel da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), como nome com “tamanho para ocupar o cargo que ela achar que é conveniente”, seja como vice ou como candidata à Câmara Federal.

“O que nós estamos discutindo é de que essa vaga é possível de ser discutida, excetuando a vaga que o PSB pleiteia. É possível, claro, que nós possamos ficar com a vaga de senador e também com a vaga de vice. Mas isso tudo é uma construção, isso tudo é um debate que envolve outros partidos e que devem ser respeitados”, reforçou o emedebista.

Presente no evento, Aldo Rebelo, ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi na mesma linha do correligionário cearense ao ser questionado sobre Eunício no Senado.

"É um objetivo plenamente legítimo, não só pelas credenciais do deputado Eunício, porque já foi senador, foi presidente do Congresso e o tamanho do partido hoje legitima a pretensão ao Senado. Só que naturalmente ele vai examinar esses caminhos com os aliados aqui no estado do Ceará", avaliou Rebelo.

Quanto à aliança com o PT no Ceará, disse: "O MDB é um partido com tradição em oferecer governabilidade ao País", citando ser parte do governo Lula. "Mas também tem posições independentes quando se faz necessário. Então, nos estados, o MDB também tem essas posições, mas, onde ele não governa, participa e oferece apoio segundo o critério de cada direção regional".