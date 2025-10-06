Ato de filiações ao PSB infla pré-candidatura de Júnior Mano

Júnior Mano, Acilon Gonçalves e João Campos em evento do PSB / Crédito: Reprodução/Instagram: @juniormanodep

O PSB recebeu mais sete prefeitos, além do ex-prefeito Acilon Gonçalves, em evento na sexta-feira passada, 4, que contou com a participação do senador Cid Gomes (PSB), de Eudoro Santana e de João Campos, presidentes estadual e nacional da sigla respectivamente, este último, prefeito do Recife. O momento serviu não só para saudar os novos filiados e exaltação ao ex-prefeito Acilon, mas também para reforçar o apoio e discurso em defesa da pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) a senador no próximo ano.