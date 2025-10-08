MP do IOF na Câmara: como votaram os deputados cearenses

Câmara dos Deputados decidiu pela retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 que estabelecia novas regras como alternativa ao aumento do IOF / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, 8, pela retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 que estabelecia novas regras como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Os parlamentares votaram no requerimento de retirada de pauta, sendo 251 votos a favor e 193 contrários a medida. Entre os deputados da bancada cearense, a maioria foi contrária à derrubada do texto da pauta. Ao todo, 10 deputados votaram contra a retirada e oito foram a favor. Quatro deputados não votaram: Danilo Forte (União Brasil), Fernanda Pessoa (União Brasil), Luizianne Lins (PT) e Mauro Benevides Filho (PDT).

“A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil”, escreveu. Veja como votaram os deputados cearenses

Sim

AJ Albuquerque (PP)

André Fernandes (PL)

Dayany Bittencourt (União Brasil)

Dr. Jaziel (PL)

Júnior Mano (PSB)

Luiz Gastão (PSD)

Matheus Noronha (PL)

Moses Rodrigues (União Brasil) Não André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PSD)

Domingos Neto (PSD)

Enfermeira Ana Paula (Podemos)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Nelinho Freitas (MDB)

Robério Monteiro (PDT)

Yury do Paredão (MDB)