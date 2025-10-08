MP do IOF na Câmara: como votaram os deputados cearenses

MP do IOF é tirada de pauta na Câmara: como votaram os deputados cearenses10 deputados votaram contra e oito foram a favor da retirada da pauta. Quatro deputados estiveram ausentes
A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, 8, pela retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 que estabelecia novas regras como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Os parlamentares votaram no requerimento de retirada de pauta, sendo 251 votos a favor e 193 contrários a medida. Entre os deputados da bancada cearense, a maioria foi contrária à derrubada do texto da pauta.
Ao todo, 10 deputados votaram contra a retirada e oito foram a favor. Quatro deputados não votaram: Danilo Forte (União Brasil), Fernanda Pessoa (União Brasil), Luizianne Lins (PT) e Mauro Benevides Filho (PDT).
Além da bancada que integra a oposição, os deputados federais Júnior Mano (PSB), único voto favorável do partido, e Luiz Gastão (PSD) foram a favor da retirada da MP. Os dois integram siglas que fazem parte da base governista.
No geral, o PL, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB, Novo, Cidadania, PRD e Solidariedade registraram mais votos favoráveis do que contrários. Já o PT, PDT, Psol, PCdoB, PV, Rede, MDB, PSB, PSD e Avante reuniram mais votos contra a retirada.
Após a derrubada da medida na Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considerou que a decisão é uma derrota ao povo brasileiro e enfatizou que a medida buscava cobrar a parte justa dos mais ricos.
“A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil”, escreveu.
Veja como votaram os deputados cearenses
Sim
AJ Albuquerque (PP)
André Fernandes (PL)
Dayany Bittencourt (União Brasil)
Dr. Jaziel (PL)
Júnior Mano (PSB)
Luiz Gastão (PSD)
Matheus Noronha (PL)
Moses Rodrigues (União Brasil)
Não
André Figueiredo (PDT)
Célio Studart (PSD)
Domingos Neto (PSD)
Enfermeira Ana Paula (Podemos)
José Airton (PT)
José Guimarães (PT)
Leônidas Cristino (PDT)
Nelinho Freitas (MDB)
Robério Monteiro (PDT)
Yury do Paredão (MDB)
Não votou
Danilo Forte (União Brasil)
Fernanda Pessoa (União Brasil)
Luizianne Lins (PT)
Mauro Benevides Filho (PDT)