Após alta, deputado aparece em postagem do filho: "Gratidão"

Após alta hospitalar, Mauro aparece em postagem com o filho: "Motivo de gratidão"O deputado federal Mauro Filho (PDT) teve um AVC no último fim de semana passou dias na UTI
Em casa após ter alta hospitalar na última quarta-feira, o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) apareceu em postagem feita pelo seu filho Davi Benevides (PSB), ex-prefeito do município de Redenção, nesta sexta-feira, 3.
"Hoje o meu sextou foi diferente… e cheio de significado. Começar o dia em família, ao lado dos meus pais, é um presente que vem de Deus. Depois de dias desafiadores, estar aqui, partilhando um café da manhã leve, com saúde e amor, é motivo de muita gratidão", disse o filho do parlamentar.
"Agradeço a Deus por cada detalhe: pela vida, pela saúde, pela Sua presença e proteção. E, sobretudo, pela oportunidade de viver momentos assim, que enchem o coração de alegria e renovam a esperança!", completou.
Na última sexta-feira, 26, Mauro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi internado em Fortaleza. Em boletim médico divulgado pela família, foi informado que ele estava consciente e não apresentou sequelas. No quinto dia na UTI, ele recebeu alta. O parlamentar continuará sob acompanhamento em casa, seguindo o protocolo médico.
Trajetória
Carlos Mauro Benevides Filho é deputado federal do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O cearense, de 66 anos, também é professor e tem mestrado em Economia. Mauro também é vice-líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados.
No governo de Cid Gomes (PSB), no Ceará, foi secretário da Fazenda. Ele também foi secretário das Finanças na gestão de Ciro Gomes (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e secretário do Planejamento e de governo na gestão estadual de Ciro.