Após alta, deputado aparece em postagem do filho: "Gratidão"

Mauro Filho (PDT) em primeira postagem nas redes sociais após alta hospitalar / Crédito: Reprodução/Instagram: @davibenevidess

Em casa após ter alta hospitalar na última quarta-feira, o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) apareceu em postagem feita pelo seu filho Davi Benevides (PSB), ex-prefeito do município de Redenção, nesta sexta-feira, 3. "Hoje o meu sextou foi diferente… e cheio de significado. Começar o dia em família, ao lado dos meus pais, é um presente que vem de Deus. Depois de dias desafiadores, estar aqui, partilhando um café da manhã leve, com saúde e amor, é motivo de muita gratidão", disse o filho do parlamentar.