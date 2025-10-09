Luizianne chega ao Brasil após detenção em Israel

Deputada federal Luizianne Lins falou em suas redes sociais sobre prisão Israelense. / Crédito: Reprodução/Instagram

O voo Qatar Airways, em que Luizianne chegou ao Brasil, aterrissou no aeroporto por volta das 10h10 da manhã, segundo informações divulgadas através das redes sociais da deputada. Em Guarulhos, parlamentares, familiares e manifestantes, aguardam o desembarque de Luizianne e dos outros 12 brasileiros que integravam a missão. Detida pelo governo de Israel junto com outros 12 brasileiros, Luizianne foi deportada para a Jordânia na última terça-feira, 7. Luizianne desembarca no Brasil após ser presa em Israel durante missão em flotilha humanitária Crédito: Reprodução / Instagram deputada Luizianne Lins Em coletiva de imprensa concedida ainda no aeroporto, a deputada destacou os 31 dias de ativismo e ressaltou o que considera ser a mais importante conquista da iniciativa.

"A coisa mais importante que nós trazemos aqui é a sensação que foram movidos muitos sentimentos, corações e mentes no mundo inteiro", disse em fala breve, acrescentando: “A gente passou por muitas dificuldades, mas a gente tem certeza, que essa dificuldade não chega nem próximo do que o povo palestino cotidianamente vem sofrendo”

Missão humanitária e detenção em Israel

A deputada integrava a Flotilha Global Sumud, iniciativa internacional com o objetivo de romper o bloqueio a Gaza e levar suprimentos humanitários, como comida e medicamentos. Além de Luizianne, outros 12 brasileiros participavam da ação.



Em águas internacionais, as embarcações foram interceptadas pelas Forças Armadas de Israel. Mais de 470 pessoas que participavam na flotilha Global Sumud foram detidas, segundo as autoridades israelenses.

Após a ação de interceptação, ela e outros ativistas foram conduzidos para a prisão de Ktzi’ot, no deserto de Neguev, onde permaneceram detidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Luizianne falou sobre as dificuldades durante a prisão e que “sentiu na pele tudo que o exército israelense é capaz de fazer”.

“Nós fomos, na verdade, sequestrados pelo exército israelense, porque nós não estávamos em águas israelenses, estávamos chegando em Gaza. Após isso, o Exército de Israel tomou o controle dos barcos e nos levou para o porto de Ashdod e, de lá, nós fomos considerados presos. Segundo o próprio ministro da Segurança Nacional e o próprio Netanyahu, nós íamos ser tratados como terroristas e assim o fizeram”, falou.