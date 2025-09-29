Senado: Após apoio de Domingos, Chiquinho destaca boa relação

￼DOMINGOS e Chiquinho se encontraram para evento agropecuário em Tauá / Crédito: Reprodução/Instagram

O presidente do PSD Ceará e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, demonstrou apoio à candidatura de Chiquinho Feitosa (Republicanos) ao Senado Federal pela chapa da base governista no ano que vem. A sinalização foi realizada na última sexta-feira, 26, durante evento no município de Tauá, a 342 quilômetros de Fortaleza. Ao O POVO, Chiquinho destacou a boa relação com Domingos. Além de Domingos, o ex-deputado Idemar Citó e o empresário Beto Studart estiveram presentes no local. Citó chegou a afirmar que Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos no Ceará, vai ter a solidariedade de todos os políticos de Tauá, incluindo Domingos Filho.

Também ao O POVO, o deputado Luiz Gastão, vice-líder do PSD na Câmara e presidente da sigla em Fortaleza, afirmou que o partido considera Chiquinho como “bom nome”. O parlamentar também falou sobre a autonomia de Domingos como presidente do partido e reiterou o apoio da sigla à candidatura de Chiquinho. Além dele, outros nomes são cotados para disputar as duas vagas ao Senado pela chapa governista, como os deputados federais José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB). Aliados desejam que o senador Cid Gomes (PSB) dispute a reeleição, mas ele tem sinalizado não querer, com acenos para o nome de Júnior Mano. Articulações do PSD A fala de Domingos Filho vem após negociações entre o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a base governista no Ceará para integrar a chapa majoritária para 2026. Ainda neste mês, Kassab se reuniu com o ministro Camilo Santana (PT), Domingos Filho e com o deputado federal Domingos Neto (PSD) e pediu para a sigla ocupar espaços majoritários do bloco governista.