Senado: Após apoio de Domingos, Chiquinho destaca boa relação

Sinalização vem em meio a negociações do partido sobre espaços na chapa governista no Ceará em 2026. Chiquinho diz que recebe as declarações de Domingos com carinho
O presidente do PSD Ceará e secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, demonstrou apoio à candidatura de Chiquinho Feitosa (Republicanos) ao Senado Federal pela chapa da base governista no ano que vem. A sinalização foi realizada na última sexta-feira, 26, durante evento no município de Tauá, a 342 quilômetros de Fortaleza. Ao O POVO, Chiquinho destacou a boa relação com Domingos.

Além de Domingos, o ex-deputado Idemar Citó e o empresário Beto Studart estiveram presentes no local. Citó chegou a afirmar que Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos no Ceará, vai ter a solidariedade de todos os políticos de Tauá, incluindo Domingos Filho. 

Em seguida, o secretário disse ter sido o único presidente de partido do Ceará que “hipotecou solidariedade aberta e pública à candidatura de Chiquinho” e enfatizou que esse apoio está mantido. A fala foi mostrada pela coluna Vertical, assinada pelo jornalista Carlos Mazza.

Ao O POVO neste domingo, 27, Chiquinho Feitosa destacou a relação próxima dos dois e afirmou que recebe as declarações feitas por Domingos Filho “com muito carinho”.

“Tenho muito boa relação com o Domingos, somos conterrâneos, possuímos uma amizade de anos e, além disso, temos relação familiar”, apontou.

Também ao O POVO, o deputado Luiz Gastão, vice-líder do PSD na Câmara e presidente da sigla em Fortaleza, afirmou que o partido considera Chiquinho como “bom nome”. O parlamentar também falou sobre a autonomia de Domingos como presidente do partido e reiterou o apoio da sigla à candidatura de Chiquinho. 

Além dele, outros nomes são cotados para disputar as duas vagas ao Senado pela chapa governista, como os deputados federais José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB). Aliados desejam que o senador Cid Gomes (PSB) dispute a reeleição, mas ele tem sinalizado não querer, com acenos para o nome de Júnior Mano.

Articulações do PSD

A fala de Domingos Filho vem após negociações entre o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e a base governista no Ceará para integrar a chapa majoritária para 2026. Ainda neste mês, Kassab se reuniu com o ministro Camilo Santana (PT), Domingos Filho e com o deputado federal Domingos Neto (PSD) e pediu para a sigla ocupar espaços majoritários do bloco governista. 

O vice-líder do PSD na Câmara dos Deputados, Luiz Gastão, também defendeu a participação do partido nas eleições pela base governista do Ceará e apontou a presença do partido em prefeituras e secretarias estaduais como justificativa para pleitear uma possível vaga.

Além de ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, o PSD tem a vice-prefeitura de Fortaleza com Gabriella Aguiar, está presente em duas pastas municipais, com Apollo Vicz na Secretaria de Proteção Animal e o vereador Eudes Bringel, chefe de Gabinete, e ocupa a Prefeitura de Caucaia com Naumi Amorim, além de ter garantido prefeituras no interior do Estado nas últimas eleições.

Recentemente, o governador Elmano de Freitas (PT) também comentou sobre as articulações para 2026 e falou sobre o interesse do PSD em integrar a chapa majoritária. A possibilidade é que sigla seja contemplada com a vice ao governo, atualmente ocupada por Jade Romero (MDB). A movimentação é que, para isso, Jade saia como candidata à Câmara dos Deputados.

