Câmara derrota governo e retira de pauta MP alternativa ao IOF

Em derrota do governo, Câmara retira de pauta MP alternativa ao IOFAo todo, 251 votos foram a favor da retirada da MP de pauta e 193 contra. Texto precisava ser aprovado até esta quarta para não caducar
A Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira, 8, pela retirada de pauta da Medida Provisória nº 1303, conhecida como MP do IOF, que estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. A medida deveria ser votada até às 23h59, visto que deixaria de ter validade jurídica nesta quarta.
Com relatoria do deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), a MP define como serão tributados os rendimentos de investimentos, incluindo ações, fundos de investimento, derivativos e criptoativos. A medida também especifica as alíquotas de imposto de renda para diferentes tipos de investidores, como pessoas físicas, jurídicas e investidores estrangeiros. O governo contava com a medida para alavancar arrecadação.
Como votaram partidos
A maioria dos deputados do PL, Progressistas, União Brasil, PSD, Republicanos, Podemos, Avante/Solidariedade/PRD, Novo votaram para retirar. Enquanto a federação PT, PCdoB e PV, PSB, PDT, MDB, Psol/Rede se posicionou de forma contrária. Ao todo, foram 251 votos a favor da retirada da pauta e 193 contra.
O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, considerou o posicionamento contrário como uma vergonha e chegou a criticar o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).
"O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Não pensem os senhores que estão prejudicando o presidente Lula. Eu quero aqui denunciar o papel nefasto do governador de São Paulo, que ao invés de administrar um estado como São Paulo, passa o dia ligando e articulando com parlamentares para derrubar uma medida provisória que vai ter um impacto de R$ 35 bilhões".