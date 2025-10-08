Câmara derrota governo e retira de pauta MP alternativa ao IOF

Câmara dos Deputados, plenário / Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira, 8, pela retirada de pauta da Medida Provisória nº 1303, conhecida como MP do IOF, que estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. A medida deveria ser votada até às 23h59, visto que deixaria de ter validade jurídica nesta quarta. Com relatoria do deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), a MP define como serão tributados os rendimentos de investimentos, incluindo ações, fundos de investimento, derivativos e criptoativos. A medida também especifica as alíquotas de imposto de renda para diferentes tipos de investidores, como pessoas físicas, jurídicas e investidores estrangeiros. O governo contava com a medida para alavancar arrecadação.