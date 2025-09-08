Wagner descarta apoio da federação União-PP ao PT em 2026

Capitão Wagner, presidente do União Brasil / Crédito: AURÉLIO ALVES

Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará, reafirmou nesta segunda-feira, 8, que a federação formada pelo partido e o PP caminha para ser oposição no Estado. Nesta esteira, segundo ele, a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, acontecerá nos próximos dias a depender de agendas. Apesar de não cravar que ele será o presidente do União Progressista, Wagner disse ser "ilusão" de que membros do bloco poderão apoiar o PT em 2026 e rechaçou as possibilidades de liberarem filiados para isso.