Julgamento de Bolsonaro: quando é? Veja dias e horários no STF

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O julgamento de Jair Bolsonaro e sete aliados no Supremo Tribunal Federal (STF) esta marcado para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeita de envolvimento em uma trama golpista contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

Veja a programação completa do julgamento de Bolsonaro Entre os dias 2 e 12 de setembro, o STF definirá se Bolsonaro e seus aliados serão condenados ou absolvidos da acusação de tentativa de golpe. Confira as datas e os horários das sessões extraordinárias: dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h

das 9h às 12h dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h Também estão previstas sessões ordinárias nos dias 2 e 9 de setembro, das 14h às 19h. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o rito célere das ações penais do golpe ao estabelecer as datas do julgamento do "núcleo crucial". A previsão é que a análise seja concluída até o dia 12 do próximo mês. As datas foram definidas para evitar o risco de o julgamento avançar para o ano eleitoral de 2026 na hipótese de um pedido de vista.

Veja quem são: Alexandre Ramagem Ex-diretor da Abin, acusado de disseminar notícias falsas sobre fraude eleitoral. Almir Garnier Santos Ex-comandante da Marinha, segundo a PGR, teria colocado tropas da Marinha à disposição do golpe.

Anderson Torres Ex-ministro da Justiça, acusado de assessorar juridicamente Bolsonaro na execução do plano golpista. Um dos principais indícios é a minuta do golpe encontrada na casa de Torres, em janeiro de 2023. Augusto Heleno Ex-ministro do GSI, participou de uma live e possui anotações sobre o planejamento para descredibilizar as urnas eletrônicas. Mauro Cid Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso. Segundo a PGR, ele participou de reuniões sobre o golpe e trocou mensagens com conteúdo relacionado ao planejamento da ação.