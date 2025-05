Roberto Cláudio conversou com presidente do União Brasil, deve se filiar e levar deputados

O ex-prefeito Roberto Cláudio deve se filiar ao União Brasil / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, reuniu-se com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, na quarta-feira, 28, em Brasília, um dia antes de anunciar a desfiliação do PDT. Eles já se encontraram ocasionalmente no Ceará, mas desta vez a audiência foi para definir o futuro partidário. A reunião fortalece ainda mais a possibilidade de o ex-gestor, que é pré-candidato ao Governo do Ceará em 2026, filiar-se ao partido presidido por Capitão Wagner no Ceará. O convite foi feito ainda no fim de 2024, conforme O POVO antecipou. Desde então, ele articula o futuro partidário com lideranças do PDT e do União.