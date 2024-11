Capitão Wagner se aproxima de Roberto Cláudio e filiação ao União Brasil é cogitada

Roberto Cláudio com Capitão Wagner e outros expoentes do União Brasil / Crédito: FERNANDA BARROS

O União Brasil foi alvo de investidas durante esta semana por parte do deputado federal Júnior Mano (sem partido). O parlamentar mostrou interesse em se filiar e passar a presidir a sigla no Ceará, função hoje ocupada por Capitão Wagner.

Simultaneamente, uma ala da bancada federal do União Brasil sinalizou apoio à mudança de comando para aproximar o partido do governo Elmano de Freitas (PT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após reunião com o presidente nacional, Antonio Rueda, na última quarta-feira, 27, Wagner foi mantido na presidência já vislumbra a possibilidade de filiar uma figura política de impacto: o ex-prefeito de Fortaleza, e ex-adversário do Capitão, Roberto Cláudio.

O convite se extenderia também aos deputados estaduais Antônio Henrique, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Lucinildo Frota. Este último está em tratativas com o Cidadania, portanto, com menos chances de fazer o mesmo caminho dos demais. Ele é adversário do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, nome forte do União Brasil. Para todos os parlamentares com mandato, há o obstáculo da regra de fidelidade partidária. A janela para troca de partido é em 2026. Aproximação entre Roberto Cláudio e Capitão Wagner Adversários em 2016, no pleito para prefeito de Fortaleza, e em 2022, para governador do Ceará, Roberto Cláudio e Capitão se aproximaram durante o segundo turno das eleições em Fortaleza, quando participaram juntos da campanha de André Fernandes (PL) contra Evandro Leitão (PT).

No primeiro ato de campanha em que participaram juntos, Roberto e Wagner estavam na sede do União Brasil com aliados. Os dois chegaram juntos, com Capitão ao volante e o ex-prefeito de passageiro.