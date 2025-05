Bolsonaristas aprovam RC, mas consideram Ciro mais bem-aceito na direita

Ciro Gomes e Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza / Crédito: FABIO LIMA

A oposição se articula em conjunto, além do que o esperado há mais de um ano das eleições de 2026. A movimentação ganha contornos mais profundos já que se tenta conciliar forças antes adversárias na política cearense, como Ciro Gomes (PDT), Capitão Wagner (União Brasil) e André Fernandes (PL).

Pelo bloco, o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) aparece como o mais lembrado no início das composições. Ele se mostrou o mais animado e, no fim de abril, lançou-se pré-candidato ao Governo do Ceará contra o PT.