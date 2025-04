Roberto Cláudio confirma pré-candidatura ao governo do Ceará

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), afirmou com exclusividade ao repórter João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, que é pré-candidato ao governo do Ceará nas eleições de 2026. A fala ocorreu durante visita a Brasília para consultoria à Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

Ao ser questionado sobre os planos para 2026, Roberto disse: “Sobre 26, o que eu posso falar é que sou pré-candidato ao governo do Ceará, só isso". O ex-prefeito teria recebido a garantia, por parte de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, de que será lançado caso se filie à legenda. O movimento teria tido o aval de Wagner e de outros membros do partido, faltando apenas oficializar.