Bolsonaro desembarca em Fortaleza e é recepcionado aos gritos de 'mito'; veja vídeo

Ex-presidente desembarcou na capital cearense no final da manhã desta quinta-feira. Na sexta, ele participa de seminário de comunicação do partido

Na sexta, Bolsonaro participa como palestrante do 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal , que ocorre no Centro de Eventos do Ceará.

Ao chegar no saguão do aeroporto, ele foi recepcionado por dezenas de apoiadores, que gritavam "mito!" e "Volta, Bolsonaro".

Seminário do PL

O seminário do PL acontecerá durante a manhã de sexta-feira. A fala do ex-presidente no seminário está prevista para ocorrer às 12h35 desta sexta-feira, 30.

Além de Jair Bolsonaro, a programação do evento conta com participações do deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto; do senador e secretário-geral do PL, Rogério Marinho; do vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro; além do deputado federal cearense, André Fernandes.