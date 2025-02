Roberto Cláudio sobre guinada política: 'Faria tudo de novo por convicção'

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) / Crédito: FERNANDA BARROS/O Povo

Duas vezes deputado estadual, já foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), eleito e reeleito prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) é uma das figuras políticas de mais destaque no Estado há uma década e meia. Tal influência pôde ser sentida com o impacto causado no segundo turno da eleição para prefeito da Capital quando RC declarou apoio ao bolsonarista André Fernandes (PL), que concorria contra Evandro Leitão (PT), antigo aliado do pedetista.

Roberto tem se reposicionado no cenário atual como um dos principais líderes da oposição ao PT no Ceará. Em entrevista ao O POVO, ele nega, mesmo que de forma discreta, que tenha dado uma guinada à direita.

O POVO - O senhor fez uma "guinada à direta" ou está onde sempre esteve? Roberto Cláudio - Não, eu faria tudo de novo por convicção. O ciclo de concentração de poder que hoje o PT tem no Estado do Ceará não tem conseguido produzir resposta para a população. Muito pelo contrário, tem conseguido fazer perseguição a adversários, tentar controlar as instituições, é um tipo de poder arrogante, dominador e de perseguição.

E porque não tão entregando uma agenda pro Ceará. E por conhecer essas pessoas e por entender que aquilo (eleição de Evandro Leitão) representaria uma certeza de um retrocesso pra nossa cidade, eu fiz uma opção de segundo turno por representar um projeto novo, uma oportunidade nova pra política do Ceará e para a cidade de Fortaleza.