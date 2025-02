Roberto Cláudio, Capitão Wagner e Carmelo fazem encontro da oposição na Assembleia

Capitão Wagner e Roberto Cláudio se reúnem com deputados estaduais de oposição / Crédito: Guilherme Gonsalves

Os corredores da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foram palco de um encontro de líderes de oposição ao governo estadual, comandado pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta quarta-feira, 12. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT); o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, e o presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, estiveram juntos nesta manhã, no Plenário 13 de maio. Além deles, outros deputados do PDT, do PL, e do União estiveram juntos.

RC: "união que possa defender o Ceará de uma hegemonia arrogante e incompetente" Roberto Cláudio, em entrevista, fez críticas ao PT e ao governo do Ceará. "É por isso que a oposição está unida, com diferenças que temos, unida com opiniões eventualmente diferentes que possamos ter a respeito de diversos temas, mas porque o Ceará está precisando dessa união. Uma união desprendida de interesses e projetos pessoais que possa só defender o Ceará de uma hegemonia arrogante e incompetente".