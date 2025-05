RC se diz honrado por convite de filiação ao União e aponta " complexidade" no PDT

Roberto Cláudio se disse honrado com o convite, que, segundo ele, foi feito por Wagner e pelo deputado federal Danilo Forte (União Brasil), além de membros de nível nacional do partido.

Em reunião com Capitão Wagner (União Brasil) e membros da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) , o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) comentou sobre o convite de filiação do União Brasil. O encontro aconteceu no Escritório do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT).

“Em conversei com o André, uma conversa de amigos, devido às dificuldades que a gente vive hoje dentro do partido, André é um grande amigo pessoal, um companheiro, um cara que eu tenho uma relação mais do que política, de amizade, pessoal e familiar. A gente fala de cenários que nos colocam hoje em situação de complexidade dentro do PDT”.

Questionado como foi a conversa com o presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo , o ex-prefeito de Fortaleza disse que o diálogo entre os dois foi sobre os problemas internos do partido.

Ele evitou se comprometer com uma mudança. Integrante do grupo político do ex-governador Ciro Gomes , passou a se aventar a possibilidade de uma saída do PDT, especialmente, após a aproximação entre o ex-ministro e o grupo bolsonarista do Ceará.

“É uma honra para mim, o convite foi feito pelo Capitão (Wagner), e também estendido pelo Danilo (Forte), e outros membros nacionais do partido. É algo que me deixou muito honrado e feliz, mas é uma decisão a ser tomada”, disse Cláudio.

A política cearense vive anos de intensa movimentação com os novos rumos tomados pelos irmãos Ciro e Cid Gomes desde o final da eleição de 2022. Após anos de parceria política, eles protagonizaram um ruidoso afastamento, que se concretizou com a saída de Cid do PDT e a filiação dele e de seus aliados ao PSB.

Sobre a aliança com os antigos adversários, Roberto Cláudio disse que “eles pensavam ser impossível”, criticando indiretamente o grupo político do senador Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT).

A crise entre os irmãos se tornou pública após as eleições de 2022, quando Ciro se candidatou pela quarta vez à presidência da República. Em 2024, Cid oficializou sua saída do PDT e levou consigo grande parte da estrutura do partido no Ceará, incluindo, prefeitos e, no ano seguinte, grande parte dos deputados estaduais, provocando um esvaziamento significativo da legenda no estado.

Apesar disso, Cid tem dado declarações indicando uma possível reaproximação com Ciro. Em entrevista esta semana, disse que seria “o maior constrangimento da vida” se o irmão realmente se candidatar ao Governo do Ceará em aliança com setores ligados ao bolsonarismo, mas afirmou que não pretende adotar uma posição de enfrentamento direto contra ele.

A aproximação de Ciro com nomes do PL, como o deputado federal André Fernandes (PL), gerou forte repercussão no bloco governista. Fernandes elogiou Ciro, o que provocou reações de Elmano. O ministro da Educação, Camilo Santana, considerou “lamentável” qualquer aproximação de Ciro com grupos bolsonaristas, e disse que os eleitores saberão julgar tais alianças.