Roberto Cláudio terá encontro com presidente do PDT para definir destino partidário

O ex-prefeito de Fortaleza dialogará com o presidente estadual do PDT em meio à possibilidade de se filiar ao União Brasil

Em conversa com O POVO , ele confirmou que deverá se encontrar com o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, neste fim de semana. Na pauta, o cenário estadual e uma possível saída de RC da sigla brizolista com destino ao União Brasil. "É um assunto que não pode demorar muito", disse Roberto. Ele também deve ser encontrar com Carlos Lupi, presidente nacional do partido.

Durante os últimos dias, as articulações da oposição ganhou mais contornos após Ciro ter participado de um café da manhã com deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Na ocasião, o ex-governador declarou à imprensa que defende a candidatura de Roberto Cláudio ao Governo, mas admitiu, em particular, com os aliados de que poderia tentar novamente o cargo no Executivo, se for preciso e representar uma candidatura mais competitiva.

O presidente estadual do partido afirmou recentemente ter um bom diálogo tanto com Ciro como com o Roberto e que irá conversar com ambos, esperando que eles continuassem na sigla .

Atualmente, os correligionários divergem sobre alguns posicionamentos. Roberto se coloca como pré-candidato ao governo em aliança com membros da oposição, mas Ciro Gomes (PDT) também é citado como possibilidade. Para o Senado, RC e o ex-presidenciável apoiam Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), mas Figueiredo rejeita apoio do PDT ao bolsonarista.

No bloco do PDT, que se coloca como oposição ao PT no Ceará, há quem admita que existem dois pré-candidatos dentro do partido, justamente RC e Ciro Gomes. Porém, ambos estão cotados para deixarem a agremiação.

Roberto já é dado como "questão de tempo" para se filiar ao União Brasil. Já mais recentemente, aumentaram-se as conversas de bastidores de que Ciro poderia retornar ao PSDB, partido que já foi filiado, e que irá se fundir com o Podemos. No Ceará, o Podemos faz parte do bloco que apoia o governador Elmano de Freitas (PT), mas as siglas, com as movimentações, ainda observam um futuro nebuloso.

Principal líder tucano no âmbito local, Tasso Jereissati tem se empenhado pessoalmente para garantir que a agremiação PSDB/Podemos se mantenha no campo da oposição. Interlocutores do tucano informaram que as chances de a sigla ficar sob gestão dos Bismarck são pequenas.