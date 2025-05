Bolsonaro ficou incomodado com elogios e acenos de André Fernandes a Ciro Gomes

André Fernandes (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) / Crédito: FÁBIO LIMA

A aproximação do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) com o bloco de oposição no Ceará, incluindo o grupo bolsonarista, tem mexido com a política local e repercutido nacionalmente. Tal movimentação chegou ao núcleo alto do PL em Brasília, incluindo Jair Bolsonaro, e não foi bem recebida, causando incômodo e irritação, segundo apuração do O POVO. Ciro declarou a intenção em votar em Alcides Fernandes (PL), alçado a pré-candidato a senador pelo ex-presidente. No que André Fernandes (PL) afirmou que o PL estaria disposto a abrir mão da cabeça de chapa da candidatura ao Governo para o ex-governador, que seria um "candidato fortíssimo", além de chamá-lo de "preparado e inteligente".