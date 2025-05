Wagner sobre aproximação de Ciro: 'Sempre defendi que a oposição tem de juntar todas as forças'

A aproximação do ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes (PDT) das forças de direita do Ceará não é motivo de incômodo para o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), apesar do histórico de confrontos políticos e judiciais entre os dois. Pelo contrário. Wagner defende o entendimento como necessário e diz que Ciro ou qualquer outro que queira compor o bloco será "acolhido".

Na terça-feira passada, 6, Ciro participou de reunião da bancada de oposição na Assembleia Legislativa. Estavam presentes deputados estaduais do PL, ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do União Brasil, do grupo de Wagner, além da bancada pedetista, de Ciro.