Ciro participou por telefone da reunião de André Fernandes com vereadores da oposição

O ex-presidenciável conversou com os parlamentares e recebeu a sinalização de André que teria o apoio para ser candidato a governador do Ceará em 2026

Ciro Gomes (PDT) se fez presente na reunião de André Fernandes (PL) com os vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta segunda-feira, 19. O pedetista participou por ligação de áudio durante parte do encontro.

O ex-governador do Ceará foi elogiado pelo deputado federal bolsonarista como alguém "preparado" e "inteligente". Durante a conversa com os vereadores, Ciro ligou para André, que o colocou em viva-voz com os presentes. Estiveram nove vereadores que formam a oposição.