Camilo chama de "lamentável" aliança de Ciro com bolsonaristas e diz que eleitores julgarão

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lamentou a aproximação do ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) com políticos bolsonaristas do Ceará, a exemplo do deputado federal André Fernandes (PL), candidato derrotado no 2º turno das eleições para prefeito de Fortaleza. O petista destacou que a vida e os eleitores darão as respostas sobre as decisões tomadas pelos adversários.

“Eu não falo os motivos disso, é lamentável, mas enfim, cada um toma suas decisões", afirmou o ministro nesta quarta-feira, 21, após participar de debate na Câmara sobre o novo marco regulatório do ensino online. E acrescentou: "Sempre eu digo, caberá a vida e aos eleitores que nos julgam dar as respostas. Os eleitores têm dado as respostas".