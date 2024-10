Bolsonaro confirma que Ciro apoiou André Fernandes e diz querer conversar com pedetista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL ) afirmou nesta terça-feira, 29, que a estratégia de não aparecer na campanha de André Fernandes (PL), à Prefeitura de Fortaleza, foi sua. Ele também confirmou que o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) estava apoiando a campanha do bolsonarista. O jornalista do O POVO , João Paulo Biage, acompanhou o momento.

Confira o registro

André Fernandes ficou em segundo lugar na disputa pela capital cearense, acumulando 49,62% dos votos, contra os 50,38% de Evandro Leitão (PT), prefeito eleito no último domingo, 27. Foram menos de 11 mil votos de diferença.

No entanto, Bolsonaro ressaltou que toda a "velocidade inicial" de André Fernandes foi construída com ele. André Fernandes construiu a sua carreira política ligada a figura do ex-presidente e já chegou a se autointitular de "01 do Bolsonaro". O ex-gestor participou de uma carreata em Fortaleza como primeiro ato de campanha de Fernandes, mas depois foi 'apagado' na candidatura.