Ciro diz que 'espera votar' em Alcides, pai de André Fernandes, para senador

Ex-presidenciável esteve na Assembleia Legislativa reunido com parlamentares aliados de Bolsonaro e de Capitão Wagner

A afirmação foi feita pelo ex-governador do Ceará em visita à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta terça-feira, 6.

Alcides Fernandes foi galgado à pré-candidato ao PL ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou que seu candidato no Ceará é Alcides, que é pai do deputado federal André Fernandes (PL).

Ciro está na Alece reunido com a bancada de oposição da Casa, tendo parlamentares aliados de Capitão Wagner (União Brasil) e Bolsonaro. Além de Alcides, estão com o pedetista os deputados estaduais Queiroz Filho (PDT), Antônio Henrique (PDT), Claudio Pinho (PDT), Dra. Silvana (PL), Lucinildo Frota (PDT), Sargento Reginauro (União Brasil) e Felipe Mota (União Brasil).

O encontro acontece com portas fechadas no gabinete do deputado Claudio Pinho.