André Fernandes defende "deixar ego de lado" e diz que Ciro é "preparado e inteligente"

Vereadores de oposição reúnem-se com deputado André Fernandes, na CMFor / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

O deputado federal André Fernandes (PL) defendeu a união da oposição no Ceará, pensando nas eleições 2026, e elogiou a figura do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), antigo desafeto. Para ele, é hora de deixar o "ego de lado" e unir forças para "tirar o PT do poder". Fernandes esteve reunido, na manhã desta segunda-feira, 19, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), com vereadores da oposição. O deputado esteve com os colegas do PL, Priscila Costa, Inspetor Alberto, Julierme Sena, Marcelo Mendes e Bella Carmelo, além de vereadores de outros partidos, PP Cell (PDT), Pedro Matos (Avante), Jorge Pinheiro (PSDB) e Soldado Noélio (União Brasil).

Ainda nesse encontro, o ex-governador defendeu a candidatura de Roberto Claudio (PDT) ao governo. Nos bastidores, porém, não descartou concorrer ele mesmo para retornar ao cargo. Ciro foi governador do Ceará de 1991 a 1994. Conversas avançadas André Fernandes disse que as conversas para formar um bloco só de oposição têm avançado, não apenas dentro do PL. Ele afirma que é o momento de deixar o ego de lado para "tirar o PT do governo". "Fico feliz, tenho avançado, sim, conversas com toda a oposição, não só com o Partido Liberal, também com a Federação União-Progressista, mas também de outros partidos, PSDB, enfim, a gente só tem a somar. Eu acho que é o momento de deixar um pouco e ego de lado e começar a racionar o que é melhor para o Estado. E eu não tenho dúvida que, o que é melhor para o Ceará é tirar o PT do governo e nós vamos avançar nisso", explicou.