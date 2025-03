Bolsonaro lança pai de André Fernandes como candidato ao Senado pelo Ceará

"Posso fazer a campanha aqui? No Ceará, é o pai do André, que foi candidato a prefeito e é deputado estadual, e assim tá indo pelo Brasil", afirmou o ex-presidente após ser questionado sobre os nomes que ele apoiaria no país em 2026.

O deputado estadual esteve em um churrasco exclusivo com Bolsonaro após manifestação que pedia anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. O ato aconteceu no domingo, 16, no Rio de Janeiro.

Em maio de2023, Alcides Fernandes, junto com Carmelo Neto (PL), Marta Gonçalves (PL) e Dra. Silvana (PL), foi alvo de cassação por fraude na cota de gênero. A legislação eleitoral estabelece que os partidos devem cumprir uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas. No entanto, o PL teria registrado três candidaturas consideradas irregulares, segundo decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Alcides Fernandes é pastor evangélico e foi eleito deputado estadual com 79.207 votos. Segundo sua página na Assembleia Legislativa, o deputado decidiu se candidatar em 2022 a pedido de Jair Bolsonaro e do filho, André Fernandes.

André Fernandes é apontado por nomes da oposição como líder do grupo, especialmente após a eleição de 2024, em que disputou o segundo turno na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Em votação apertada, o deputado federal perdeu para Evandro Leitão (PT), mas acumulou capital político. A oposição tenta se articular para 2026, mas Fernandes tem destacado posição do PL e defendido protagonismo do partido. A intenção seria que as duas vagas em disputa no ano que vem sejam ocupadas por alguém do PL.

A declaração do ex-presidente ocorre na noite anterior ao julgamento do STF. Nesta terça-feira, 25, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidirão se aceitam ou rejeitam a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra oito pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta participação em tentativa de golpe de Estado em 2022.