Eudoro diz que PSB aguarda relatório de comissão sobre casos de prefeitos investigados

Os prefeitos eleitos são investigados. Braguinha recebeu liberdade após ter sido preso no início do ano e Bebeto está foragido há mais de três meses

O PSB Ceará enfrenta uma situação de indefinição sobre dois prefeitos, Braguinha , de Santa Quitéria, e Bebeto Queiroz, de Choró. De acordo com o presidente estadual da sigla, Eudoro Santana, a executiva aguarda um relatório da C omissão de Ética , instalado para analisar os casos, para decidir o futuro dos políticos.

Caso Júnior Mano

Sobre Júnior Mano, Eudoro afirmou que a entrada dele no partido se deu por meio da instância nacional do PSB e informada à executiva estadual pelo senador Cid Gomes (PSB). Sobre as denúncias contra o parlamentar, o presidente destacou que não irão aceitar filiados com acusações comprovadas.

"Nós não temos tido nenhum contato. Ele (Júnior Mano) entrou pela nacional, ele tem a entrada dele foi informada pela executiva aqui pelo senador Cid. Denúncias são coisas que existem e nós defendemos toda transparência que quem é culpado tem que pagar e nós, evidentemente, não vamos aceitar ter no partido aqueles foram comprovados que tem ligações com facções", afirmou.