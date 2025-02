Comissão de Ética do PSB notifica Braguinha e Bebeto, prefeitos preso e foragido

A comissão é formada pela secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França , o ex-deputado federal Denis Bezerra e Elias José , também membro da executiva estadual do PSB.

O PSB instaurou Comissão de Ética para analisar os casos dos prefeitos afastados Braguinha , de Santa Quitéria, em prisão domiciliar por possível ligação com facção criminosa, e Bebeto Queiroz , de Choró, foragido e investigado por crimes eleitorais.

Os investigados terão prazo de dez dias para apresentar a defesa e explicações. Ao final do trâmite, caberá à executiva do PSB analisar as medidas a serem tomadas, inclusive a possibilidade de expulsão da sigla.

Casos dos prefeitos investigados

Braguinha em Santa Quitéria

José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria, município do Sertão dos Crateús e distante 223,46 km de Fortaleza, foi preso no dia 1º de janeiro, instantes antes de tomar posse do cargo.

A prisão se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Além da prisão, também foi decretada ordem de busca e apreensão na casa do prefeito, que foi conduzido a Fortaleza e segue em prisão domiciliar.