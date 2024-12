MP pede cassação de Bebeto Queiroz, prefeito eleito de Choró

Bebeto foi alvo de operação do MPCE, que investiga atos ilícitos de contratos de prestação de serviço à Prefeitura de Choró

O prefeito eleito do município de Choró , a 168,10 quilômetros de Fortaleza, Bebeto Queiroz (PSB), teve a cassação do registro de candidatura solicitada pelo Ministério Público Eleitoral da 6ª Zona. O seu vice, Bruno Jucá (PRD), também teve cassação requerida .

O político foi alvo da operação "Vis Occulta", da Polícia Federal (PF), que investiga a compra de votos nas eleições municipais, e da operação "Ad Manus", do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que investiga atos ilícitos de contratos de prestação de serviço de abastecimento de veículos da Prefeitura de Choró.