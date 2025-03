Líder do PSB na Assembleia defende reeleição de Cid e garante que união com PT segue firme

Deputado Marcos Sobreira defendeu que, por ele e bancada do PSB, Cid deveria concorrer novamente a senador / Crédito: Alece (Júnior Pio)

O deputado estadual Marcos Sobreira (PSB), líder do Partido Socialista Brasileiro na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ressaltou durante discurso na sessão plenária desta terça-feira, 11, o apoio político da sigla ao Governo do Estado e ao governador Elmano de Freitas (PT). Segundo o parlamentar, existe tentativa de causar rompimento entre o PSB e o governador Elmano. "Não existe rompimento. A bancada do PSB, de forma unânime, apoia o nosso governador do Estado", assinalou.

Marcos Sobreira destacou que encontros e reuniões da bancada do PSB fortaleceram o apoio político estadual. "O senador Cid Gomes afirmou, inclusive, que apoia a reeleição do governador Elmano de Freitas. O Governo do Estado sabe do nosso compromisso e desejo de continuidade desse projeto que começou com Cid Gomes, quando governador. Esse projeto passou ainda pelos ex-governadores Camilo Santana e Izolda Cela e, agora, tem continuidade com Elmano", apontou.